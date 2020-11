Covid – Politica inconcludente, pessima informazione e pandemia a gogò (Di martedì 17 novembre 2020) Covid – Politica inconcludente, pessima informazione e pandemia a gogò – Agli italiani non piace più giocare. Ebbene sì, sono stanchi ormai dei tanti proclami non veritieri della Politica e delle sin troppe ed altisonanti promesse miracolose, perennemente irrealizzate ed irrealizzabili. Sono ormai, dopo tanti mesi dall’inizio della pandemia, sempre più provati dal vedere conoscenti e familiari ammalarsi per il virus e dall’essere costretti a delegare il proprio destino a figuri, definiti insensatamente politici. Tristi individui che, imperterriti, continuano a fare solo i loro interessi per conservare potere, stipendi e poltrone, scranni quest’ultimi dove siedono, non nell’interesse degli ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020)a gogò – Agli italiani non piace più giocare. Ebbene sì, sono stanchi ormai dei tanti proclami non veritieri dellae delle sin troppe ed altisonanti promesse miracolose, perennemente irrealizzate ed irrealizzabili. Sono ormai, dopo tanti mesi dall’inizio della, sempre più provati dal vedere conoscenti e familiari ammalarsi per il virus e dall’essere costretti a delegare il proprio destino a figuri, definiti insensatamente politici. Tristi individui che, imperterriti, continuano a fare solo i loro interessi per conservare potere, stipendi e poltrone, scranni quest’ultimi dove siedono, non nell’interesse degli ...

LegaSalvini : ''DOPO I MALATI, MORIRANNO DI FAME I SANI'' - TOMMASO CERNO HA RIPUDIATO IL PD E ORA MENA SUL GOVERNO DAL GRUPPO MI… - Adnkronos : #Covid, @luigidimaio: 'Critiche legittime, ma misure #M5S lungimiranti' - Agenzia_Ansa : Gino Strada: 'Tandem con Gaudio in #Calabria non esiste' #covid #ANSA - umbriaOn : «#Piano di #salvaguardia in #ritardo. Quello #pandemico, 'bucato'» - xblunotte : RT @ChiodiDonatella: #COVID: IL #VACCINO #ITALIANO PARLA SVIZZERO: ORA SE NE ACCORGE ANCHE #REPORTRAI3 Una società svizzera anonima. Altro… -