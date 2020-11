Covid oggi Lombardia | bollettino 17 novembre Raddoppiano contagi e decessi

lorepregliasco : Oggi 731 decessi COVID. Come sempre bisognerà vedere se ci sono ritardi di registrazione da parte di alcune regioni… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 18.037, i nuovi positivi 4.128. Il rapporto è pari al 22,8%. I guariti/dime… - you_trend : ?? #Coronavirus: Oggi l'indice di gravità elaborato da YouTrend sale a 84. Ieri era a 81. Nota metodologica:… - EdoardoQuaquini : RT @ASampierdarena: 'Dimessi' Diagnosi di oggi su casi testati (dati PC). #Covid_19 Lombardia 8448 (+4320) /17384??48.6% Veneto 3124 (+11… - FondazioneAVSI : Oggi a @Radio24_news a @NessunLuogo24 con @giampaz abbiamo raccontato cosa stiamo facendo in #Libano tra emergenza… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Getty Images/Go Nakamura Un paio di giorni fa il Commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus, Domenico Arcuri , ha dichiarato che la situazione delle terapie intensive di oggi non è paragona ...Sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità alcune slide di spiegazione. Rezza: "Rt è un parametro fondamentale per predire come sta andando l'epidemia" ...