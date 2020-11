Covid, numeri drammatici: 731 morti in 24 ore “Anche se diminuissero i contagi, i ricoveri aumenteranno” (Di martedì 17 novembre 2020) Il primario di Pneumologia dell’ospedale San Giuseppe di Milano, il professor Sergio Harari, si mostra tutt’altro che ottimista sulla situazione dei ricoveri per Covid. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi, morti e guariti – salgono di 32.191 unità. Nelle ultime … L'articolo Covid, numeri drammatici: 731 morti in 24 ore “Anche se diminuissero i contagi, i ricoveri aumenteranno” proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 17 novembre 2020) Il primario di Pneumologia dell’ospedale San Giuseppe di Milano, il professor Sergio Harari, si mostra tutt’altro che ottimista sulla situazione deiper. I dati del Ministero della Salute in merito alla situazione di oggi ci informano che i casi totali – attualmente positivi,e guariti – salgono di 32.191 unità. Nelle ultime … L'articolo: 731in 24 ore “Anche se, iaumenteranno” proviene da Leggilo.org.

TizianaFerrario : Sui giornali la guerra dei numeri:la curva scende la curva sale. Ma in ogni caso non sarebbe meglio mantenere le mi… - RegLombardia : #LNews I tamponi effettuati oggi sono 18.037, i nuovi positivi 4.128. Il rapporto è pari al 22,8%. I guariti/dime… - TizianaFerrario : la guerra dei numeri: #Arcuri:'Non c'è pressione nei reparti x pazienti gravi'.Gli anestesisti smentiscono:'Manca i… - zuma2007 : Emergenza #Covid #Regioni di nuovo a confronto: 'Basta con i 21 parametri, ne servono solo 5, il governo ci riceva… - CIaudiaGiulia : Un trattato su come leggere e comunicare la realtà a partire dai numeri volume1,2,3 -

Ultime Notizie dalla rete : Covid numeri Covid, Modena ha numeri da zona rossa. VIDEO modenaindiretta.it Covid. Nuova impennata di morti, sono 731. Accertati altri 32.191 nuovi casi

Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi ...

Covid in provincia di Latina: 236 nuovi positivi e altri 7 morti

Rispetto alla giornata di lunedì, l’Asl di Latina comunica che si sono registrati 236 nuovi casi di positività al Covid. Sono distribuiti nei Comuni ... Ricapitolando i numeri provinciali complessivi ...

Sono 120 i ricoveri in terapia intensiva oggi e ci sono 731 decessi. Non è in controtendenza rispetto al fatto che non aumentano i nuovi casi, ma si deve al fatto che i decessi si riferiscono ai casi ...Rispetto alla giornata di lunedì, l’Asl di Latina comunica che si sono registrati 236 nuovi casi di positività al Covid. Sono distribuiti nei Comuni ... Ricapitolando i numeri provinciali complessivi ...