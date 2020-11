Covid, Mastella: “Campania in zona rossa per una foto scattata a Napoli” (Di martedì 17 novembre 2020) Clemente Mastella: “Vorrei sapere dal Ministro Speranza come sia possibile dichiarare zona rossa la Campania sulla base, non dei numeri, ma di un’immagine scattata a Napoli in quella famosa domenica di follia”. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella contesta fortemente la scelta di inserire tutta la regione Campania in zona rossa e critica il governatore De Luca. “La Campania doveva essere sottoposta a un’operazione di chirurgia sanitaria, Napoli e Milano dovevano essere zone rosse. Per il resto, si dovevano esaminare i dati e decidere di conseguenza. E invece si è fatto di ogni erba un fascio. Ieri i contagiati in tutta la provincia di Benevento sono stati 54, a Napoli 3.500. Non c’è una logica e per noi è ... Leggi su 2anews (Di martedì 17 novembre 2020) Clemente: “Vorrei sapere dal Ministro Speranza come sia possibile dichiararela Campania sulla base, non dei numeri, ma di un’immaginea Napoli in quella famosa domenica di follia”. Il sindaco di Benevento Clementecontesta fortemente la scelta di inserire tutta la regione Campania ine critica il governatore De Luca. “La Campania doveva essere sottoposta a un’operazione di chirurgia sanitaria, Napoli e Milano dovevano essere zone rosse. Per il resto, si dovevano esaminare i dati e decidere di conseguenza. E invece si è fatto di ogni erba un fascio. Ieri i contagiati in tutta la provincia di Benevento sono stati 54, a Napoli 3.500. Non c’è una logica e per noi è ...

