Covid, l’ex Napoli Callejon torna negativo (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Una buona notizia per l’ex azzurro José Maria Callejon, oggi in maglia viola, che è tornato negativo al Covid. Sono stati giorni d’apprensione per l’esterno spagnolo che lo scorso 6 novembre era risultato positivo al coronavirus. Ora così, dopo 10 giorni di isolamento, il 33enne potrà tornare ad allenarsi col gruppo squadra di Cesare Prandelli. L'articolo Covid, l’ex Napoli Callejon torna negativo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto– Una buona notizia per l’ex azzurro José Maria, oggi in maglia viola, che ètoal. Sono stati giorni d’apprensione per l’esterno spagnolo che lo scorso 6 novembre era risultato positivo al coronavirus. Ora così, dopo 10 giorni di isolamento, il 33enne potràre ad allenarsi col gruppo squadra di Cesare Prandelli. L'articolo, l’exproviene da Anteprima24.it.

fattoquotidiano : Conte sceglie l’ex rettore Gaudio, indagato. Ma vuole affiancarlo con il fondatore di Emergency [di Lucio Musolino] - Agenzia_Ansa : #JoeBiden nomina una task force anti Covid composta da 13 membri Fra i tre co-presidenti, l'ex capo della Food and… - La7tv : #nonelarena L'ex commissario per la Sanità in Calabria, Cotticelli: 'Non so in quel momento cosa mi sia successo. N… - PulcinoRossoner : RT @jacopo_iacoboni: Dopo il caso Cotticelli, le dimissioni del neocommissario Zuccatelli, ora rifiuta l’incarico l’ex rettore della Sapian… - villa_emanuele : RT @jacopo_iacoboni: Dopo il caso Cotticelli, le dimissioni del neocommissario Zuccatelli, ora rifiuta l’incarico l’ex rettore della Sapian… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid l’ex Covid, Umberto Galimberti: «Noi, spaesati tra lavoro a distanza e abitudini perse» Corriere della Sera