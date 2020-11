Covid | l’economista svizzero | “I negazionisti siano accolti per ultimi nelle terapie intensive”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 novembre 2020) L’economista Willy Oggier chiede che idel coronavirus nonin terapia intensiva, se gli ospedali dovessero essere saturi e non ci fossero abbastanza posti per tutti. La provocazione durante un’intervista a TA-Media riportata dal tabloidBlick: contro chi non rispetta le regole, per l’economista “quello che serve sono pesanti multe che possano essere emesse senza lunghe procedure”. Ma Oggier, specializzato nel settore sanitario, continua e suggerisce di registrare i nomi deie, nel caso dovessero aver bisogno della terapia intensiva, di lasciarli per. “Penso sia più giusto che venga lasciato indietro un autoproclamato negazionista, piuttosto che il paziente più anziano di una ...