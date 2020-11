Covid, le Regioni al Governo: “Per decidere le zone di rischio usiamo 5 parametri” (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque indicatori spefici, invece degli attuali 21, per definire il rischio contagio nelle Regioni: “Quello in uso adesso sono inadeguati”. È la proposta al Governo formulata dalla Conferenza delle Regioni. I cinque nuovi indicatori proposti sono: la percentuale di tamponi positivi, escluso screening e re-testing degli stessi soggetti, un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss, tasso di occupazione dei posti letto per pazienti Covid e dei posti di Terapia intensiva; numero, tipologia figure dedicate a contact-tracing. L'articolo Covid, le Regioni al Governo: “Per decidere le zone di rischio usiamo 5 ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoCinque indicatori spefici, invece degli attuali 21, per definire ilcontagio nelle: “Quello in uso adesso sono inadeguati”. È la proposta alformulata dalla Conferenza delle. I cinque nuovi indicatori proposti sono: la percentuale di tamponi positivi, escluso screening e re-testing degli stessi soggetti, un Rt calcolato sulla base della sorveglianza integrata Iss, tasso di occupazione dei posti letto per pazientie dei posti di Terapia intensiva; numero, tipologia figure dedicate a contact-tracing. L'articolo, leal: “Perledi5 ...

