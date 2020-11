Covid Italia, bollettino oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti. I tamponi sono 208.458 (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, il bollettino di oggi, martedì 17 novembre 2020, in Italia. Nelle ultime 24 ore i nuovi contagi in Italia sono stati 32.191 con 208.458 tamponi (mentre ieri erano... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 17 novembre 2020) Coronavirus, ildi, martedì 172020, in. Nelle ultime 24 ore icontagi instati 32.191 con 208.458(mentre ieri erano...

mattiafeltri : Nell'Italia perduta del Covid il problema è il pranzo di Natale (di G. Del Vecchio) - piersileri : Ringrazio i @_carabinieri_ dei NAS per le ispezioni compiute in questi giorni all’interno di centinaia di RSA in tu… - Tg3web : Il covid circolava in Italia già nell'estate 2019. Lo rivela una ricerca dell'Istituto dei tumori di Milano. Trova… - naartuu : Siccome non mi hanno lasciato grandi speranze (mannaggia a me che ci ho messo un sacco a rispondere) mi tocca cerca… - radiorock4 : RT @emmevilla: ?????? #Covid in Italia: buone notizie! Finalmente posso dirlo con ragionevole certezza: la progressione epidemica in Italia h… -