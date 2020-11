Covid, Iss: “Questa battaglia si vince come Paese, non come scienziati o istituzioni" (Di martedì 17 novembre 2020) Gli indicatori sono un mix tra indicatori tempestivi e altri che richiedono più tempo per la raccolta, come il tempo di incubazione. L'insieme di elementi che si raccolgono tiene conto di questa variabilità. È quanto ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica organizzata al ministero della Salute (Covid: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Questa è una battaglia che si vince come Paese e non come scienziati o istituzioni", hanno detto Gianni Rezza e Silvio Brusaferro. "È un lavoro immane quello che fanno i colleghi sul campo, ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 novembre 2020) Gli indicatori sono un mix tra indicatori tempestivi e altri che richiedono più tempo per la raccolta,il tempo di incubazione. L'insieme di elementi che si raccolgono tiene conto di questa variabilità. È quanto ha spiegato il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, alla conferenza stampa sull'analisi della situazione epidemiologica organizzata al ministero della Salute (: LO SPECIALE - TUTTI GLI AGGIORNAMENTI). "Questa è unache sie non", hanno detto Gianni Rezza e Silvio Brusaferro. "È un lavoro immane quello che fanno i colleghi sul campo, ...

