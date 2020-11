Covid, in Francia superati i 2 milioni di casi (Di martedì 17 novembre 2020) La Francia ha superato i 2 milioni di casi di Covid-19, con 45.522 nuovi contagi e 437 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il direttore generale della Salute, Jerome Salomo, che parlato di una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) Laha superato i 2didi-19, con 45.522 nuovi contagi e 437 morti nelle ultime 24 ore. Lo ha annunciato il direttore generale della Salute, Jerome Salomo, che parlato di una ...

La Francia ha superato la soglia dei due milioni di casi di coronavirus. Lo ha detto il direttore generale della Sanità francese, ...

Covid: Francia, raddoppiati i casi di depressione

PARIGI, 17 NOV - "Il numero di persone in depressione è raddoppiato tra fine settembre ed inizio novembre": lo ha constatato Santé Publique France, secondo quanto annunciato in conferenza stampa quest ...

