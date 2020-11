Covid, il nuovo bollettino del ministero della Salute (Di martedì 17 novembre 2020) Le autorità del ministero della Salute hanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 17 novembre, che sale di 32.191 casi e 731 morti. Coronavirus, bilancio del 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti in più su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 17 novembre 2020) Le autorità delhanno comunicato il bilancio dell'emergenza coronavirus al 17 novembre, che sale di 32.191 casi e 731 morti. Coronavirus, bilancio del 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti in più su Notizie.it.

RobertoBurioni : Il nuovo vaccino a mRNA contro COVID-19, spiegato grazie a @chetempochefa e @fabfazio , che ringrazio per l'opportu… - marcodimaio : Buon lavoro al professor #Gaudio, nuovo commissario per la gestione emergenza Covid in #Calabria. Finalmente un pro… - AMorelliMilano : Le priorità di #Conte e #Lamorgese. Clandestini sistemati di nuovo negli alberghi di tutta Italia, ma in compenso… - FactaNews : FACTA | ?? Storie Cosa dice lo studio che retrodaterebbe a settembre 2019, l'arrivo del #coronavirus in Italia? Perc… - pgcd : RT @massimosandal: Su @FactaNews abbiamo dato un occhio allo studio secondo cui il #Covid sarebbe stato in Italia da settembre 2019 o anche… -