Covid | il ministro della salute | Il virus non scomparirà

"Il virus non scomparirà… non sarà un Natale come gli altri". Lo ha dichiarato il ministro della salute Roberto Speranza a Rai3.

"Questo non sarà un Natale come gli altri. Il virus non scomparirà". Queste le parole del ministro della salute Roberto Speranza.

