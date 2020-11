Covid | il bollettino di oggi | 32 191 nuovi casi e impennata di decessi | sono 731

Leggi su urbanpost

(Di martedì 17 novembre 2020)17 novembre 2020, dal Ministero della Salute i numeri ufficiali sull'andamento della pandemia in Italia.32.191contagi di coronavirus in Italia su 208.458 tamponi eseguiti. Ad anticipare i dati Giovanni Rezza, direttore generale della prevenzione presso il Ministero della Salute. Il tasso di positività dei tamponi è al 15,4%, in flessione rispetto a ieri (17,9%). Purtroppo molto alto il numero dinelle ultime 24 ore,731. Il totale dei morti perda inizio emergenza in Italia è ora di 46.464. (segue dopo la foto) I ricoverati in terapia intensiva3.612, 120 più di ieri. (Notizia in aggiornamento)