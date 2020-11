Covid: Francia, raddoppiati i casi di depressione (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - PARIGI, 17 NOV - "Il numero di persone in depressione è raddoppiato tra fine settembre ed inizio novembre": lo ha constatato Santé Publique France, secondo quanto annunciato in conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) (ANSA) - PARIGI, 17 NOV - "Il numero di persone inè raddoppiato tra fine settembre ed inizio novembre": lo ha constatato Santé Publique France, secondo quanto annunciato in conferenza ...

PARIGI, 17 NOV - "Il numero di persone in depressione è raddoppiato tra fine settembre ed inizio novembre": lo ha constatato Santé Publique France, secondo quanto annunciato in conferenza stampa quest ...

Rugby, cancellato il match Italia-Isole Fiji

La Federazione Italiana Rugby informa che il Cattolica Test Match Italia v Fiji, originariamente in programma sabato 21 novembre alle ore 13.45 allo Stadio “Del Conero” di Ancona e valido per la secon ...

