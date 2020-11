Covid, fiale del vaccino cinese a Roma. I medici: “Sono falsi o non testati. Non vi avventurate nell’acquisto” (Di martedì 17 novembre 2020) “Non vi avventurate nell’acquisto di vaccini anti Covid sottobanco: sono falsi o non testati. Bisogna aspettare, al momento in giro ci sono solo truffe o medicinali non sicuri”. L’appello è di Antonio Magi, presidente dell’Ordine dei medici di Roma. Alcuni medici di famiglia capitolini avrebbero avuto notizia della presenza, nella Capitale, di alcune fiale dell’antidoto al Sars-Cov-2 prodotto in Cina, ancora in corso di sperimentazione. Il vaccino potrebbe essere stato fatte entrare sul territorio nazionale dagli stessi appartenenti alla nutrita comunità presente a Roma. Il farmaco in questione è prodotto dalla China National Biotec Group Co. Ltd ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Non vinell’acquisto di vaccini antisottobanco: sonoo non. Bisogna aspettare, al momento in giro ci sono solo truffe onali non sicuri”. L’appello è di Antonio Magi, presidente dell’Ordine deidi. Alcunidi famiglia capitolini avrebbero avuto notizia della presenza, nella Capitale, di alcunedell’antidoto al Sars-Cov-2 prodotto in Cina, ancora in corso di sperimentazione. Ilpotrebbe essere stato fatte entrare sul territorio nazionale dagli stessi appartenenti alla nutrita comunità presente a. Il farmaco in questione è prodotto dalla China National Biotec Group Co. Ltd ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid fiale Farmindustria: “Già prodotte le fiale dei candidati vaccini anti-Covid” triestecafe.it Le raccomandazioni di Iata per le spedizioni aeree del vaccino anti-Covid

Nelle stesse ore in cui Moderna ha annunciato con un comunicato stampa che anche il suo vaccino anti-Covid ha un’efficacia elevata (ovvero del 94,5%), Iata ha diffuso una Guidance con raccomandazioni ...

Covid, farmaci falsi in vendita sul web: partiti i sequestri in tutta Italia

L'ultimo blitz è avvenuto a Lione, con quasi 20 milioni di farmaci illeciti ritirati dal mercato in un'operazione coordinata da Interpol in Medio Oriente e Nord Africa, regioni da ...

