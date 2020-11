Covid cambio fasce di rischio: c’è accordo tra le regioni (Di martedì 17 novembre 2020) Covid cambio fasce di rischio regioni. “La proposta di Regione Friuli Venezia Giulia di revisione dei parametri e di modifica del processo decisionale è stata accolta dalla Conferenza delle regioni. Il nostro obiettivo è quello di avere a disposizione dei parametri immediatamente disponibili da parte delle regioni, che devono essere il frutto di un confronto con la parte tecnico scientifica sia a livello nazionale che regionale. Confronto che deve essere da supporto per la decisione finale che non può che essere di carattere politico”. (segue dopo la foto) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commenta così la decisione presa questa mattina a seguito del confronto tra le regioni ... Leggi su urbanpost (Di martedì 17 novembre 2020)di. “La proposta di Regione Friuli Venezia Giulia di revisione dei parametri e di modifica del processo decisionale è stata accolta dalla Conferenza delle. Il nostro obiettivo è quello di avere a disposizione dei parametri immediatamente disponibili da parte delle, che devono essere il frutto di un confronto con la parte tecnico scientifica sia a livello nazionale che regionale. Confronto che deve essere da supporto per la decisione finale che non può che essere di carattere politico”. (segue dopo la foto) Il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, commenta così la decisione presa questa mattina a seguito del confronto tra le...

fanpage : Domenica 17 novembre 2019 in un ospedale della provincia dello Hubei, in Cina, un uomo viene ricoverato con una “mi… - 972_nick : RT @qui_finanza: Biden rottama Trump: ecco il piano di ripresa post-Covid Al centro della 'Biden Economy' la creazione di almeno 11 milioni… - qui_finanza : Biden rottama Trump: ecco il piano di ripresa post-Covid Al centro della 'Biden Economy' la creazione di almeno 11… - maatiside : RT @SIENANEWS: Una notizia positiva per Siena. che potrebbe anticipare il 'cambio di' colore'. Questo sarebbe il nuovo meccanismo studiato… - romi_andrio : RT @LaStampa: Il sindacalista Borsotti: “Ci sarà un motivo per cui i dipendenti lasciano un posto indeterminato nelle Rsa in cambio di cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cambio Coronavirus, le notizie di oggi sul Covid: le Regioni chiedono di rivedere i 21 parametri per i colori delle zone Fanpage.it Un anno di rinvii: il processo al boss del Piano Napoli slitta al 2021

Si è presentato con questo “siparietto” con il giudice Fernanda Iannone e da uomo libero, Francesco “’a vurzella ”, il boss del Piano Napoli di Boscoreale. Dopo un anno di rinvii, anche stavolta l’udi ...

Emergenza sanitaria, Coyote indica come muoversi tra le regioni

Il dispositivo segnala tempestivamente le restrizioni alla mobilità il base al colore attribuito alle varie fasce ...

Si è presentato con questo “siparietto” con il giudice Fernanda Iannone e da uomo libero, Francesco “’a vurzella ”, il boss del Piano Napoli di Boscoreale. Dopo un anno di rinvii, anche stavolta l’udi ...Il dispositivo segnala tempestivamente le restrizioni alla mobilità il base al colore attribuito alle varie fasce ...