Luca_Zunino : Covid, Abrignani: «Il vaccino di Moderna sarà più facile da gestire». #COVID19 #coronavirus #vaccino #vaccinoCovid… - Italia_Notizie : Covid, Abrignani: «Il vaccino di Moderna sarà più facile da gestire» - nadiya_speranza : @Corriere esistono domande X Abrignani 1.quando te pagano per pubblicita' 2.dentro di questa vaccina mercurio o ura… - infoitsalute : Covid, Abrignani: «Il vaccino di Moderna sarà più facile da gestire» - Italia_Notizie : Covid, Abrignani: «Il vaccino di Moderna sarà più facile da gestire» -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Abrignani

Corriere della Sera

Negli ultimi giorni ci sono stati due annunci importanti relativi ai vaccini: l’industria farmaceutica Pfizer ha dichiarato di averne trovato uno con ...una corretta distribuzione dei nuovi vaccini anti-coronavirus, e il caso dei ritardi nella vaccinazione anti-influenzale in certe Regioni italiane, Lombardia in primis, non ci fa ben sperare. «Proprio ...