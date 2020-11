Covid a Napoli, boom di contagi dopo la riapertura delle scuole (Di martedì 17 novembre 2020) In coincidenza con la ripresa delle attività scolastiche, a ottobre l'aumento dei contagi Covid a Napoli nella fascia 6-18 anni ha fatto registrare un forte incremento, che mostra un lieve calo della curva nella scorsa settimana (in Campania da metà ottobre è in vigore la didattica a distanza per tutti gli istituti). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 17 novembre 2020) In coincidenza con la ripresaattività scolastiche, a ottobre l'aumento deinella fascia 6-18 anni ha fatto registrare un forte incremento, che mostra un lieve calo della curva nella scorsa settimana (in Campania da metà ottobre è in vigore la didattica a distanza per tutti gli istituti). L'articolo .

ZZiliani : Annullata causa Covid anche #SvizzeraUcraina in programma domani . L’UEFA, che ha lo stesso protocollo FIGC, non ob… - Sport_Mediaset : +++MILAN, CONFERMATA LA POSITIVITÀ AL COVID DI PIOLI: NIENTE NAPOLI+++ #SportMediaset - VittorioSgarbi : Corriere: “Napoli, paziente sospetto Covid morto nel bagno dell'ospedale Cardarelli. Di Maio: lo Stato agisca”. Inc… - orizzontescuola : Covid a Napoli, boom di contagi dopo la riapertura delle scuole - chanudaro : RT @RepubblicaTv: Covid Napoli, al via il ''tampone sospeso'': si può donarne uno a chi non può permetterselo: Sulla scia della tradizione… -