Covid: 232 Ispezioni dei Nas, irregolarità nelle case di riposo e nelle comunità alloggio (Di martedì 17 novembre 2020) I carabinieri del Nas, in accordo con il Ministero della Salute, hanno effettuato numerosi controlli negli ultimi giorni specie nelle strutture sanitarie e nelle case di riposo. In tutto 232 Ispezioni e di queste 37 strutture sono risultate irregolari con violazioni penali e amministrative e 4 di esse hanno sospeso l'attività. Nessuna misura anti-Covid Nello specifico i carabinieri hanno riscontrato 24 violazioni per irregolarità delle misure anti-Covid e in alcuni casi la totale mancanza di piani preventivi per contrastare la pandemia. Inoltre sono state scoperte irregolarità nell'uso dei dispositivi di protezione da parte degli operatori e nell'uso di disinfettanti e igienizzanti.

