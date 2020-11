Covid-19, proposto emendamento in favore del comparto wedding (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota congiunta diramata dalla senatrice Sabrina Ricciardi (M5S) e dal deputato Alessandro Amitrano (M5S), artefici dell’emendamento in favore del comparto wedding. “La filiera del wedding ha conosciuto un calo di fatturato superiore all’80% rispetto agli anni passati, con un danno di oltre 20 miliardi di euro da Nord a Sud. Parliamo di un settore che conta ben 203.000 attività in tutto lo Stivale e che assorbe 600.000 lavoratori. Purtroppo, il lockdown ha costretto a cancellare migliaia di feste civili e religiose, lasciando senza lavoro gran parte degli operatori dell’indotto. Pertanto abbiamo lavorato ad un emendamento al decreto Ristori che prevede l’erogazione di contributi a fondo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 17 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoRiceviamo e pubblichiamo la nota congiunta diramata dalla senatrice Sabrina Ricciardi (M5S) e dal deputato Alessandro Amitrano (M5S), artefici dell’indel. “La filiera delha conosciuto un calo di fatturato superiore all’80% rispetto agli anni passati, con un danno di oltre 20 miliardi di euro da Nord a Sud. Parliamo di un settore che conta ben 203.000 attività in tutto lo Stivale e che assorbe 600.000 lavoratori. Purtroppo, il lockdown ha costretto a cancellare migliaia di feste civili e religiose, lasciando senza lavoro gran parte degli operatori dell’indotto. Pertanto abbiamo lavorato ad unal decreto Ristori che prevede l’erogazione di contributi a fondo ...

