Covid-19: nelle regioni zone rosse 280.000 esercizi chusi e perdita 30 miliardi fatturato. Stima Coldiretti

nelle regioni dove si registrano scenari di elevata o massima gravità - sottolinea la Coldiretti - sono sospese tutte le attività di ristorazione e, quindi, anche la somministrazione di pasti e bevande da parte degli agriturismi.

Se ne è andata lunedì mattina dopo 7 giorni di ricovero all'ospedale di Terni. Bianca, 90 anni, positiva asintomatica al tampone aveva dovuto attendere più di 30 ore ...

La previsione dell'epidemiologo: "Distanziamento e mascherine per altri 4 mesi per essere pronti al vaccino"

Lorenzo Simonato, direttore del Master in epidemiologia: «Ancora 3-4 mesi duri, dobbiamo arrivare al vaccino con l’infezione al minimo. Non è il momento di sentirsi al sicuro anche se i contagi inizia ...

Se ne è andata lunedì mattina dopo 7 giorni di ricovero all'ospedale di Terni. Bianca, 90 anni, positiva asintomatica al tampone aveva dovuto attendere più di 30 ore ...

Lorenzo Simonato, direttore del Master in epidemiologia: «Ancora 3-4 mesi duri, dobbiamo arrivare al vaccino con l'infezione al minimo. Non è il momento di sentirsi al sicuro anche se i contagi inizia ...