Covid-19 | Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale elogia i medici che l’hanno curata – VIDEO

Leggi su trendit

(Di martedì 17 novembre 2020) Qualche settimana fa anche Ivaè risultata positiva al tampone per il-19. Inizialmente, l'”aquila di Ligonchio” non presentava sintomi e perciò si era limitata all’isolamento presso la propria abitazione insieme con il marito. Dopo qualche giorno, però, la situazione si è aggravata e le condizioni di Iva hanno richiesto un immediato ricovero; dall’ospedale di Vimercate, nel reparto Tulipano Rosso, la cantante ha costantemente tenuto aggiornati i suoi fan circa il suo stato di salute che cominciava a diventare preoccupante, avendo sviluppato una polmonite bilaterale, esasperata dal-19. Oggi, invece, Ivasi è presentata in condizioni smaglianti e col sorriso. Circondata da tutto il personale medico che l’ha presa in ...