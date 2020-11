Covid 19 | il grande cuore di Napoli non conosce limiti | ecco il tampone sospeso

(Di martedì 17 novembre 2020)19 ailal rione Sanità (iniziativa promossa da Fondazione Comunità di San Gennaro, SaDiSa, farmacia Mele e III Municipalità). Di fronte alla pandemia da19, ildinon. Tra le tante iniziative (la più celebre è stata quella del panaro solidale comparso nel Centro storico), se ne aggiunge un’altra: ilsolidale. Già 500 le prenotazioni per l’iniziativa promossa da Fondazione Comunità di San Gennaro Onlus, SaDiSa (Sanità Diritti in Salute), farmacia Mele e III Municipalità. Come riporta “Repubblica”, da stamattina, ...

Avvenire_Nei : Alle porte di Madrid c’è la Cañada Real, la più grande baraccopoli d’Europa. Con la seconda ondata di #Covid19 si… - SkyTG24 : Carlo Verdone compie 70 anni: 'Festa grande, ma solo alla fine del Covid' - marcodimaio : Il prof. @RobertoBurioni ha un grande pregio: aver reso comprensibili gli effetti del virus a molti cittadini comun… - ilaria_checchi : Milan, anche Murelli è positivo al Covid: la grande occasione di Bonera - NDdE_26 : RT @SkyTG24: Carlo Verdone compie 70 anni: 'Festa grande, ma solo alla fine del Covid' -

Ultime Notizie dalla rete : Covid grande

MilanoToday.it

Vota! Emergenza Covid: la maratona di generosità per l’Ospedale di Vaio. L’Ospedale di Vaio ed il Distretto di Fidenza hanno un grande alleato nella lotta al Coronavirus. Si ...Sia Pioli che Murelli, dunque, non potranno essere in panchina per le partite con Napoli in campionato e Lille in Europa League e a guidare la squadra ci sarà Daniele Bonera, componente dello staff te ...