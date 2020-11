Covid-19 | Genoa e Fiorentina respirano | Zapata guarito e viola fuori dalla bolla

Leggi su itasportpress

(Di martedì 17 novembre 2020) Non regala solo notizie negative il-19, almeno per quanto riguarda. Il Grifone ha annunciato la guarigione di Cristian, e questa per Maran non può che essere una grande notizia. Il difensore colombiano era di fatto l'ultimo giocatore ancora in attesa di guarigione dopo il focolaio maturato in seguito alla tanto discussa partita contro il Napoli. Questo il breve comunicato del club ligure: "IlCfc comunica che Cristianè risultato negativo al test-19. Il difensore sosterrà domani le visite per l’idoneità medico sportiva". Notizie positive anche per quanto riguarda ladi Prandelli, la squadra gigliata è infatti uscita...