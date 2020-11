Cos’è Roma Department, la nuova area della società giallorossa (Di martedì 17 novembre 2020) Dan Friedkin sarà a Roma anche in settimana, ormai è una prassi consolidata per il nuovo presidente giallorosso. Che fin dal suo insediamento ha voluto rendere percepibile la differenza con la passata gestione, a cui ambiente e tifoseria criticavano la scarsa disponibilità a vivere appieno la città di Roma. Pallotta faceva tutto da Boston, delegando ai dirigenti la parte operativa del club. Con i Friedkin tutto è cambiato: Dan fa visita alla squadra con continuità, il figlio Ryan è invece è un punto fermo, tanto che ha comprato un attico al centro di Roma. Uno dei principi cardine della nuova proprietà è quello di migliorare nel tempo i rapporti con la città. E proprio con questo intento è nata Roma ... Leggi su italiasera (Di martedì 17 novembre 2020) Dan Friedkin sarà aanche in settimana, ormai è una prassi consolidata per il nuovo presidente giallorosso. Che fin dal suo insediamento ha voluto rendere percepibile la differenza con la passata gestione, a cui ambiente e tifoseria criticavano la scarsa disponibilità a vivere appieno la città di. Pallotta faceva tutto da Boston, delegando ai dirigenti la parte operativa del club. Con i Friedkin tutto è cambiato: Dan fa visita alla squadra con continuità, il figlio Ryan è invece è un punto fermo, tanto che ha comprato un attico al centro di. Uno dei principi cardineproprietà è quello di migliorare nel tempo i rapporti con la città. E proprio con questo intento è nata...

italiaserait : Cos’è Roma Department, la nuova area della società giallorossa - anninakiki : Metrovia: cos’è e come può cambiare il trasporto a Roma - ColucciLc : RT @JBP_OfficialTW: Forse non abbiamo veramente capito cos'è stato per Roma e per la Roma Francesco @Totti. Se piango come un bimbetto gu… - JBP_OfficialTW : Forse non abbiamo veramente capito cos'è stato per Roma e per la Roma Francesco @Totti. Se piango come un bimbett… - lu_cos : @sonia172505 Guarda proprio poco fa lèggevo che è stato nominato il nuovo dirigente dell’Atac (trasporti a Roma )ed… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos’è Roma Vaia: «Oggi cure più efficaci rispetto a marzo: così mortalità è solo dell’1%» Corriere della Sera