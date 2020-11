Cosa c’è di positivo e cosa c’è di negativo nei dati sul coronavirus del 17 novembre (Di martedì 17 novembre 2020) I numeri coronavirus 17 novembre restituiscono un dato dei nuovi positivi pari a +32.191 con 208.458 tamponi effettuati e 731 morti. Le persone attualmente positive sono 733.810 e il totale dei decessi – con il numero di oggi – sale a 46.464 che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. I dimessi e guariti di oggi sono 15.434. Il dato sui ricoverati sale oggi di 658 di cui 120 in terapia intensiva. Le persone che dall’inizio della pandemia ad oggi hanno avuto il coronavirus sono 1.238.072. #coronavirus, 17/11/20 • Attualmente positivi: 733.810 • Deceduti: 46.464 (+731) • Dimessi/Guariti: 457.798 (+15.434) • Ricoverati: 36.686 (+658) • di cui in Terapia Intensiva: 3.612 (+120) • Tamponi: 19.239.507 (+208.458) Totale casi: 1.238.072 (+32.191, +2,67%) — ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 17 novembre 2020) I numeri17restituiscono un dato dei nuovi positivi pari a +32.191 con 208.458 tamponi effettuati e 731 morti. Le persone attualmente positive sono 733.810 e il totale dei decessi – con il numero di oggi – sale a 46.464 che hanno perso la vita dall’inizio della pandemia. I dimessi e guariti di oggi sono 15.434. Il dato sui ricoverati sale oggi di 658 di cui 120 in terapia intensiva. Le persone che dall’inizio della pandemia ad oggi hanno avuto ilsono 1.238.072. #, 17/11/20 • Attualmente positivi: 733.810 • Deceduti: 46.464 (+731) • Dimessi/Guariti: 457.798 (+15.434) • Ricoverati: 36.686 (+658) • di cui in Terapia Intensiva: 3.612 (+120) • Tamponi: 19.239.507 (+208.458) Totale casi: 1.238.072 (+32.191, +2,67%) — ...

DantiNicola : L'Europa sta facendo la sua parte. L'Italia cosa aspetta a presentare i progetti per il #RecoveryFund come altri Pa… - LucaBizzarri : Una cosa mi sconvolge più di altre: noi da ragazzi parlavamo in codice al telefono per comprarci due canne e c’è un… - FiorellaMannoia : Non c'è niente da commentare. Poi se dici a cosa serve questo giornale si offendono. - alwayslarry28th : RT @ziaaLai: E non c’è strategia in tutto questo. C’è solo una donna che vede star male un’altra e le dimostra vicinanza. Io questa cosa, a… - __Effie : @__Yuki Ma anche se fosse vero che non sai parcheggiare, cosa che dubito, C’È UN GARAGE NON DOVRESTI FERMARTI LI A… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa c’è Codici sconto Black Friday: origini e risparmio Fortune Italia