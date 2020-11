Corrado Formigli ‘accusato’ di razzismo dopo una frase su Hamilton (Di martedì 17 novembre 2020) “Il dio dei piloti è nero. Grazie #lewisHamilton“. Con questo tweet Corrado Formigli ha omaggiato Hamilton dopo una vittoria che lo consegna alla storia della F1. Una frase che però ha attirato moltissime critiche: “Che commento intelligente! Come se il colore della pelle influenzasse capacità, intelligenza, doti morali. Se Lei avesse pelle nera sarebbe più intelligente e corretto? Ne dubito fortemente!“, “Vorrebbe gentilmente spiegarci il suo concetto di razzismo? Perché qui ce n’è molto. Credo che questo tweet vada segnalato“, “Senza rendersene conto ha sparato una frase razzista discriminando sul colore della pelle che non c’entra nulla ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) “Il dio dei piloti è nero. Grazie #lewis“. Con questo tweetha omaggiatouna vittoria che lo consegna alla storia della F1. Unache però ha attirato moltissime critiche: “Che commento intelligente! Come se il colore della pelle influenzasse capacità, intelligenza, doti morali. Se Lei avesse pelle nera sarebbe più intelligente e corretto? Ne dubito fortemente!“, “Vorrebbe gentilmente spiegarci il suo concetto di? Perché qui ce n’è molto. Credo che questo tweet vada segnalato“, “Senza rendersene conto ha sparato unarazzista discriminando sul colore della pelle che non c’entra nulla ...

FQMagazineit : Corrado Formigli ‘accusato’ di razzismo dopo una frase su Hamilton - clikservernet : Corrado Formigli ‘accusato’ di razzismo dopo una frase su Hamilton - Noovyis : (Corrado Formigli ‘accusato’ di razzismo dopo una frase su Hamilton) Playhitmusic - - Gandalf1948 : Formigli è un classico esempio di razzista comunista! ‘IL DIO DEI PILOTI È NERO’ –FORMIGLI ESULTA PER IL SETTIMO T… - Gandalf1948 : Gli 'idioti' abbondano in quella parte politica.....basta affondare le mani e ne tiri su in quantità industriale!… -