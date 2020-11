Coronavirus Veneto: il bollettino del 17 novembre (Di martedì 17 novembre 2020) I dati del bollettino della Regione sull’andamento dei contagi di Coronavirus in Veneto oggi 17 novembre: Si registrano 3124 nuovi positivi e 100 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 105966. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 280, 15 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 2091. Oggi parte anche la sperimentazione sui test fai da te. L’opinione del professor Andrea Crisanti: “Personalmente penso che dal punto di vista epidemiologico e di sanita’ pubblica trova un’applicazione un po’ problematica. Mi piacerebbe sapere cosa c’e’ dietro quella striscetta”. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 novembre 2020) I dati deldella Regione sull’andamento dei contagi diinoggi 17: Si registrano 3124 nuovi positivi e 100 decessi nelle ultime 24 ore. Il totale dei casi dall’inizio dell’emergenza è di 105966. I pazienti in terapia intensiva oggi sono 280, 15 in più rispetto a ieri. I ricoverati sono 2091. Oggi parte anche la sperimentazione sui test fai da te. L’opinione del professor Andrea Crisanti: “Personalmente penso che dal punto di vista epidemiologico e di sanita’ pubblica trova un’applicazione un po’ problematica. Mi piacerebbe sapere cosa c’e’ dietro quella striscetta”. L'articolo proviene da nextQuotidiano.

