Coronavirus, Speranza “Misure indispensabili per piegare la curva” (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “C’è una circolazione del virus importante e le misure che stiamo assumendo sono indispensabili. Senza queste misure, anche dure, è impossibile piegare la curva. Bisogna insistere”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, ospite di #Cartabianca su Rai3.Per Speranza, i numeri indicano una “situazione seria che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a una circolazione significativa del virus, lo vediamo dal numero dei contagi e anche nel numero dei decessi. I segnali delle ultime giornate sul piano dell’Rt hanno indicato un primissimo elemento di controtendenza. Non basta, dobbiamo portare al più presto l’Rt sotto la soglia di 1”.“E’ una valutazione che dovremo fare, ci vuole grande ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – “C’è una circolazione del virus importante e le misure che stiamo assumendo sono. Senza queste misure, anche dure, è impossibilela curva. Bisogna insistere”. Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto, ospite di #Cartabianca su Rai3.Per, i numeri indicano una “situazione seria che non può essere sottovalutata. Siamo di fronte a una circolazione significativa del virus, lo vediamo dal numero dei contagi e anche nel numero dei decessi. I segnali delle ultime giornate sul piano dell’Rt hanno indicato un primissimo elemento di controtendenza. Non basta, dobbiamo portare al più presto l’Rt sotto la soglia di 1”.“E’ una valutazione che dovremo fare, ci vuole grande ...

TgrRaiFVG : Tutti con il presidente della Regione FVG Fedriga, il governo riveda i parametri delle zone di rischio. Servono ind… - MediasetTgcom24 : Vaccino coronavirus, l'incontro tra Pfizer e il ministro Speranza: 'A gennaio 1,7 milioni di dosi per l'Italia'… - repubblica : Coronavirus, Speranza firma ordinanza: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancione - occhio_notizie : #Covid, #Speranza: 'Non sarà un #Natale come gli altri, il virus non scompare' - CorriereCitta : Coronavirus, Speranza “Misure indispensabili per piegare la curva” -