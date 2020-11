Coronavirus | riaprire o non riaprire | il dilemma del governo sulle scuole

Leggi su newsmondo

(Di martedì 17 novembre 2020) Emergenza, si torna a parlare dalla riapertura dellesuperiori in vista del Dpcm di inizio Dicembre. Emergenza, nodoo non? Ogni decisione potrebbe essere sbagliata… Superata la metà del mese di novembre,ed esperti monitorano i dati legati alla diffusione delin Italia e riflettono sul nuovo dpcm che dovrà essere presentato nei primi giorni di dicembre. E il Natale non rappresenta l’unico problema da risolvere. C’è anche il nodo della scuola, ad esempio. La Didattica a distanza per i ragazzi dellesuperiori ha dato i suoi risultati, portando, come segnalato dall’ISS, ...