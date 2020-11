Coronavirus | nelle ultime 24 ore 32 191 nuovi casi e 731 morti

Leggi su quifinanza

(Di martedì 17 novembre 2020) (Teleborsa) – Sono 32.191 idi Covid-19 registrati24 ore a fronte di 208.458 tamponi effettuati. Aumenta il numero di decessi che con 731(ieri erano stati 504) si avvicina al record registrato lo scorso 3 aprile (766). Iricoveri in terapia intensiva sono stati 120. Questi i numeri del bollettino quotidiano sull’emergenza. “Ormai c’è una sorta di stabilizzazione del numero di test positivi giornalieri, forse con leggera flessione” ha spiegato in conferenza stampa il direttore generale della Prevenzione del ministero della Salute Gianni Rezza. In diminuzione, sebbene ancora elevato, il rapporto tra positivi individuati e tamponi effettuati che scende al al 15,47%, due punti e mezzo percentuale in meno ...