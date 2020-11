Coronavirus, Milan: dopo Pioli anche il vice allenatore Murelli è positivo (Di martedì 17 novembre 2020) dopo Stefano Pioli, anche il suo vice, Giacomo Murelli è risultato positivo al Coronavirus. A darne l’annuncio la società rossonera. Lo scorso 14 novembre Stefano Pioli è risultato positivo al Coronavirus. A distanza di qualche giorno la stessa sorte è toccata al suo vice, Giacomo Murelli. La squadra dopo la positività dell’allenatore, come previsto dal … L'articolo Coronavirus, Milan: dopo Pioli anche il vice allenatore Murelli è positivo ... Leggi su inews24 (Di martedì 17 novembre 2020)Stefanoil suo, Giacomoè risultatoal. A darne l’annuncio la società rossonera. Lo scorso 14 novembre Stefanoè risultatoal. A distanza di qualche giorno la stessa sorte è toccata al suo, Giacomo. La squadrala positività dell’, come previsto dal … L'articoloil...

