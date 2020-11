Coronavirus: Mattarella, 'superare divario digitale per garantire uguaglianza' (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Decisivo per la ripartenza del Paese, e per quell'idea di sviluppo sostenibile che l'Unione europea ha deciso di porre al centro delle sue politiche, è ovviamente la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, e dunque il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione tra territori, tra enti, tra cittadini e servizi. superare il divario digitale è oggi condizione per rispettare quel principio di uguaglianza e quei diritti di cittadinanza, che sono garantiti dalla Costituzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci. Leggi su iltempo (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "Decisivo per la ripartenza del Paese, e per quell'idea di sviluppo sostenibile che l'Unione europea ha deciso di porre al centro delle sue politiche, è ovviamente la digitalizzazione della Pubblica amministrazione, e dunque il potenziamento delle infrastrutture di comunicazione tra territori, tra enti, tra cittadini e servizi.ilè oggi condizione per rispettare quel principio die quei diritti di cittadinanza, che sono garantiti dalla Costituzione". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci.

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattarella Covid, Mattarella: "Tutti si rendano conto della gravità della pandemia" TGCOM Coronavirus: Mattarella, 'commosso pensiero per sindaci e amministratori deceduti'

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci. "Non dovremo mai dimenticare -ha aggiunto il Capo dello Stato- il dolore delle ...

Coronavirus: Mattarella, 'protagonisti cambiamento non succubi eventi'

Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La pandemia ha modificato i ritmi della nostra vita, ha inciso su tempi e luoghi di lavoro e con essi sull’uso di spazi e infrastrutture, pensati e costruiti per altre esi ...

Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'apertura dell'assemblea dell'Anci. "Non dovremo mai dimenticare -ha aggiunto il Capo dello Stato- il dolore delle ...Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "La pandemia ha modificato i ritmi della nostra vita, ha inciso su tempi e luoghi di lavoro e con essi sull'uso di spazi e infrastrutture, pensati e costruiti per altre esi ...