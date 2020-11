Coronavirus: Mattarella, ‘sfida storica per ripensare quello che vogliamo essere’ (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Stiamo fronteggiando una grave epidemia. Ma abbiamo davanti a noi anche una sfida storica e l’opportunità di ripensare quel che vogliamo essere. All’impresa di riprogettare l’Italia siamo chiamati tutti, senza esclusioni. I Comuni, di questa impresa, rappresentano motore essenziale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’apertura dell’annuale assemblea dell’Anci. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘sfida storica per ripensare quello che vogliamo essere’ proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Stiamo fronteggiando una grave epidemia. Ma abbiamo davanti a noi anche una sfidae l’opportunità diquel cheessere. All’impresa di riprogettare l’Italia siamo chiamati tutti, senza esclusioni. I Comuni, di questa impresa, rappresentano motore essenziale”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’apertura dell’annuale assemblea dell’Anci. L'articolo, ‘sfidapercheessere’ proviene da Ildenaro.it.

rtl1025 : ?? #Mattarella: 'Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà': questo modo di pensare si è infranto… - SkyTG24 : «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei ci… - RaiNews : 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea… - zazoomblog : Coronavirus: Mattarella sfida storica per ripensare quello che vogliamo essere - #Coronavirus: #Mattarella #sfida - Anna_Madron : RT @SkyTG24: «Nessuno si lasci ingannare dal pensiero 'a me non succederà'», l'appello di #Mattarella alla responsabilità dei cittadini e a… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Mattarella Covid, Mattarella: "Tutti si rendano conto della gravità della pandemia" TGCOM Assemblea Anci, Mattarella: «Ora porre le basi per far ripartire l’Italia»

«Le modalità di questa assemblea sono anch’esse un segno delle difficoltà che stiamo affrontando, ma al tempo stesso esprimono la comune volontà di andare avanti, di contrastare l’epidemia, di consoli ...

Covid19, Gdf concede in comodato d’uso tenda emergenze per pazienti ematologici ospedali Villa Sofia Cervello

La Guardia di Finanza ha concesso in comodato d’uso, all’azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello”, una tenda per le emergenze, che è destinata ad ospitare i pazienti affetti da patologie emato ...

«Le modalità di questa assemblea sono anch’esse un segno delle difficoltà che stiamo affrontando, ma al tempo stesso esprimono la comune volontà di andare avanti, di contrastare l’epidemia, di consoli ...La Guardia di Finanza ha concesso in comodato d’uso, all’azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello”, una tenda per le emergenze, che è destinata ad ospitare i pazienti affetti da patologie emato ...