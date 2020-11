Coronavirus: Mattarella, ‘leale collaborazione tra istituzioni, no fuga responsabilità (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Le difficoltà” legate alla gestione dell’emergenza Coronavirus “hanno provocato incomprensioni, che talvolta hanno reso ruvide le relazioni tra i diversi livelli di governo. Il principio di leale collaborazione istituzionale, che i Comuni conoscono bene e praticano -a partire dalla stessa Anci- resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi in atto, rifuggendo dalla tentazione di lasciare ad altri le responsabilità delle decisioni più difficili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all’apertura dell’assemblea dell’Anci. L'articolo Coronavirus: Mattarella, ‘leale collaborazione tra ... Leggi su ildenaro (Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Le difficoltà” legate alla gestione dell’emergenza“hanno provocato incomprensioni, che talvolta hanno reso ruvide le relazioni tra i diversi livelli di governo. Il principio di lealeistituzionale, che i Comuni conoscono bene e praticano -a partire dalla stessa Anci- resta la direttrice su cui ricostruire costantemente le linee efficaci per superare la crisi in atto, rifuggendo dalla tentazione di lasciare ad altri le responsabilità delle decisioni più difficili”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’apertura dell’assemblea dell’Anci. L'articolo, ‘lealetra ...

