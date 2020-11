Coronavirus | Mattarella | ‘commosso pensiero per sindaci e amministratori deceduti’

Leggi su ildenaro

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17, nov. (Adnkronos) – “Uncommosso rivolgo ai, agli assessori, ai consiglieri comunali -purtroppo non pochi- che hanno perso la vita a causa della malattia da Covid e che, fin quando han potuto, hanno continuato a impegnarsi per organizzare al meglio la vita nel paese o nel borgo, per rassicurare le persone, per affrontare le improvvise e impreviste necessità”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all’apertura dell’assemblea dell’Anci. L'articolo, ‘commossoperdeceduti’ proviene da Ildenaro.it.