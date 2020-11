Coronavirus | Mattarella | ' assumere decisioni necessarie per tutela salute'

Leggi su iltempo

(Di martedì 17 novembre 2020) Roma, 17 nov. (Adnkronos) - "In questi giorni i Comuni possono ricorrere al potere sindacale di ordinanza prevedendo disposizioni più puntualmente legate alle condizioni del loro territorio rispetto a quelle nazionali o regionali. Laè un diritto fondamentale. Il dovere dirla richiede che non si esiti adle". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo all'assemblea dell'Anci. "Proprio muovendo da questa esigenza -ha proseguito il Capo dello Stato- si manifesta il bisogno di un più stretto raccordo fra i livelli di governo impegnati a fronteggiare l'emergenza; così da non pregiudicare la coerenza complessiva delle azioni e delle strategie poste in essere. In questo senso, è ...