Coronavirus, martedì 17 novembre: sono 2.538 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – D’Amato: “oggi su oltre 25mila tamponi nel Lazio si registrano 2.538 casi positivi. sono 59 i decessi e 494 le guarigioni. Scende leggermente il rapporto tra casi positivi e tamponi effettuati, calano i ricoveri, ma balzo in avanti delle terapie intensive. A lavoro per scenari su stoccaggio, distribuzione e somministrazione del vaccino COVID.” Nella Asl Roma 1 sono 503 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Tre sono ricoveri. Si registrano sette decessi di 60, 69, 70, 82, 85, 87 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2 sono 393 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 novembre 2020) Roma – D’Amato: “oggi su oltre 25mila tamponi nelsi registrano 2.538positivi.59 i decessi e 494 le guarigioni. Scende leggermente il rapporto trapositivi e tamponi effettuati, calano i ricoveri, ma balzo in avantiterapie intensive. A lavoro per scenari su stoccaggio, distribuzione e somministrazione del vaccino COVID.” Nella Asl Roma 1503 inelle ultime 24h e si tratta diisolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Trericoveri. Si registrano sette decessi di 60, 69, 70, 82, 85, 87 e 94 anni con patologie. Nella Asl Roma 2393 inelle ultime 24h e si tratta di...

