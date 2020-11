Coronavirus, Marsilio: 'Anticipato zona rossa, non possiamo aspettare che la marea ci travolga' (Di martedì 17 novembre 2020) zona rossa in Abruzzo: Marsilio ha firmato l'ordinanza 16 novembre 2020 'Abbiamo Anticipato la decisione del ministero perché abbiamo già i dati di questa settimana e non possiamo aspettare che la ... Leggi su chietitoday (Di martedì 17 novembre 2020)in Abruzzo:ha firmato l'ordinanza 16 novembre 2020 'Abbiamola decisione del ministero perché abbiamo già i dati di questa settimana e nonche la ...

RaiNews : Il governatore dell'Abruzzo, Marsilio: Abruzzo, Umbria, Basilicata, Liguria e Toscana in zona arancione #coronavirus - infoitinterno : Coronavirus, Marsilio: “Anticipato zona rossa, non possiamo aspettare che la marea ci travolga' - infoitinterno : Coronavirus. L'Abruzzo in zona rossa. Ecco l'ordinanza di Marsilio - LuigiF97101292 : RT @RaiNews: #coronavirus #covid19 anche l'#Abruzzo diventa #zonarossa - infoitinterno : Coronavirus, Abruzzo in zona rossa: l'annuncio di Marsilio -