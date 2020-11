Coronavirus | l’Ue acquista 405 milioni di vaccini da parte degli Stati membri

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 17 novembre 2020) La Commissione europea ha approvato oggi un contratto preliminare con la società farmaceutica europea CureVac, che permetterà l'acquisto iniziale di 225di dosi per conto di tutti glidell'Ue, con l'opzione di richiedere fino a 180di dosi ulteriori, da fornire non appena saranno dimostrate la sicurezza e l'efficacia del vaccino contro il virus Covid-19. Il contratto con CureVac è il quinto nel portafoglio di contratti per iche saranno prodotti in Europa, dopo quelli firmati con AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV e BioNtech-Pfizer, mentre se ne attende un sesto dopo i colloqui esplorativi conclusi con successo con Moderna. Questo portafoglio diversificato garantirà che l'Europa sia ben preparata per la vaccinazione, dopo ...