Coronavirus, la Puglia verso la zona rossa. Ma non è l'unica regione a rischio (Di mercoledì 18 novembre 2020) Coronavirus, ultime notizie del 17 novembre (Italia/Mondo)Altre Regioni potrebbero finire in zona rossa. La prima a rischiare il passaggio è la Puglia, che ora è in fascia arancione, per la quale i medici chiedono una stretta delle misure per il contenimento del Coronavirus già da diversi giorni. Gli ultimi dati di cui è in possesso l'unità di crisi regionale, stando a quanto si apprende, non lascerebbero scampo ad alternative e prefigurerebbero il passaggio della Puglia in zona rossa, dove di fatto vige uno stato di lockdown con le più dure restrizioni e limitazioni. Coronavirus, la richiesta delle Regioni: «Per le zone rosse considerate solo 5 indicatori»Sarebbe la settima ...

