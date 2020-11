Coronavirus | Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale

Leggi su zon

(Di martedì 17 novembre 2020) Con un video su Instagram, Ivaannuncia di essere statadall’ospedale. E ai medici che l’hanno curata dal Covid dice: “Straordinari” Dopo giorni di apprensione, finalmente una buona notizia: Ivaè statadall’Ospedale di Vimercate dove era ricoverata da qualche tempo a seguito dell’insorgere di una polmonite bilaterale legata alla positività da. La cantante ha fornito la lieta novella ai suoi follower tramite un video su Instagram in cui appare insieme ai medici che si sono presi cura di lei instancabilmente in queste settimane: “Questi sono ragazzi e ragazze straordinari”, dice di loro che nel frattempo sorridono e gioiscono per lei da dietro le mascherine e tutte le protezioni ...