Coronavirus, Italia: 731 morti. Mattarella: “Tutti si rendano conto della gravità” (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a salire il numero delle vittime che viene registrato ogni giorno dalla Protezione Civile che filtra i dati in arrivo dalle regioni per sottoporli ai tecnici del Ministero della Salute. Anche oggi, i numeri dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus in Italia, descrivono una situazione allarmante: tornano ad essere oltre 32mila i positivi e superano la soglia dei 700 giornalieri le vittime. Oltre 32mila positivi in 24 ore, gli aggiornamenti sul Covid-19 in Italia Sono 32.191 le persone registrate oggi nel bollettino, con i numeri aggiornati al 17 novembre, risultate essere positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono in tutto 733.810 le persone attualmente positive al Coronavirus in Italia, 697.124 delle quali in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 17 novembre 2020) Continua a salire il numero delle vittime che viene registrato ogni giorno dalla Protezione Civile che filtra i dati in arrivo dalle regioni per sottoporli ai tecnici del MinisteroSalute. Anche oggi, i numeri dell’emergenza sanitaria legata alin, descrivono una situazione allarmante: tornano ad essere oltre 32mila i positivi e superano la soglia dei 700 giornalieri le vittime. Oltre 32mila positivi in 24 ore, gli aggiornamenti sul Covid-19 inSono 32.191 le persone registrate oggi nel bollettino, con i numeri aggiornati al 17 novembre, risultate essere positive al Covid-19 nelle ultime 24 ore. Sono in tutto 733.810 le persone attualmente positive alin, 697.124 delle quali in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda ...

