Coronavirus in Italia, il bollettino del 17 novembre: +731 morti per Covid (Di martedì 17 novembre 2020) I dati aggiornati dei contagi Aumentano i contagi di pari passo con i tamponi. In 24h 32.191 positivi al Coronavirus su 208.458 test effettuati. Rispettivamente, +4.837 infetti e +55.795 tamponi di differenza in base alle notizie arrivate ieri. Inoltre +538 ricoveri, +120 pazienti in terapia intensiva e diminuiscono le guarigioni, 15.434 guariti (-6.120 dai dati di ieri). In 24h sono morte 731 persone a causa del Coronavirus in Italia. Nel complesso i casi di contagi da Coronavirus vanno oltre il milione: 1.238.072 dall'inizio dalla pandemia, di cui 46.464 morti.

