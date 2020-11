Coronavirus in Italia, bollettino del 17 novembre: 32.191 nuovi casi su 208.458 tamponi (Di martedì 17 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 32.191 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia, mentre ieri erano stati 27.354. Aumentano però i tamponi effettuati: 208.458 contro i 152.663 del giorno prima. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri 17,9%). È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 17 novembre (AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Le vittime, in totale, sono 46.464, con 731 decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.612 (+120). Dall'inizio della pandemia, in Italia le persone risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 1.238.072. Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore sono 32.191 idiregistrati in, mentre ieri erano stati 27.354. Aumentano però ieffettuati: 208.458 contro i 152.663 del giorno prima. La percentuale di positivi è al 15,4% (ieri 17,9%). È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 17(AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - SPECIALE). Le vittime, in totale, sono 46.464, con 731 decessi nelle ultime 24 ore. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono in totale 3.612 (+120). Dall'inizio della pandemia, inle persone risultate positive al, compresi guariti e deceduti, sono 1.238.072.

