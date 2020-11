Coronavirus in Italia: 32mila nuovi casi e 731 morti (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - Sono 32.191 i nuovi casi di Coronavirus in Italia oggi su 208.458 tamponi effettuati (ieri erano solo 152.000) con 731 morti. Lo ha detto Giovanni Rezza , direttore della Prevenzione del ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 17 novembre 2020) ROMA - Sono 32.191 idiinoggi su 208.458 tamponi effettuati (ieri erano solo 152.000) con 731. Lo ha detto Giovanni Rezza , direttore della Prevenzione del ...

fattoquotidiano : Coronavirus, von der Leyen: “All’Italia 6,5 miliardi in più dal programma Sure per la cassa integrazione” - petergomezblog : “Il coronavirus circolava in Italia già a settembre 2019”. Lo studio italiano svela la “diffusione sottotraccia per… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi casi e 731 morti - macrovba : RT @LaStampa: Coronavirus, il bollettino: salgono i contagi (32191), impennata del numero dei decessi (731) - ValeBila : RT @RaiNews: 'Si vince soltanto insieme' ha detto il presidente della Repubblica, Sergio #Mattarella, intervenuto all'assemblea annuale del… -