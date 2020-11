Coronavirus, in Italia 32.191 nuovi casi e 731 morti (Di martedì 17 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore in Italia si sono registrati altri 32.191 casi di Coronavirus, a fronte di 208.500 tamponi effettuati (il giorno precedente erano stati 27.354 nuovi contagi su 152.663 test). Solo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 17 novembre 2020) Nelle ultime 24 ore insi sono registrati altri 32.191di, a fronte di 208.500 tamponi effettuati (il giorno precedente erano stati 27.354contagi su 152.663 test). Solo ...

