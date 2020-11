Coronavirus in carcere: nessun contatto con l’esterno, detenuti senza famiglia (Di martedì 17 novembre 2020) Il Coronavirus è scoppiato nelle carceri italiane ma in pochi ne parlano: non si hanno notizie di detenuti e detenute, è allarme. Il Capo del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria), Petralia, si dice preoccupato per gli operatori che lavorano nelle carceri e lancia loro un videomessaggio in cui augura il meglio a tutti quelli che lavorano dentro le mura. Fin qui tutto bene, giusto e doveroso anche perché, soprattutto gli agenti della penitenziaria, vivono come se dietro le sbarre ci fossero anche loro, con turni stressanti, personale carente a fronte di un sovraffollamento preoccupante di detenuti. Quella che manca è però la voce di chi dovrebbe sostenere anche i carcerati, che saranno pure gli ultimi per qualcuno, ma che stanno pagando ad altro prezzo gli errori di una ... Leggi su chenews (Di martedì 17 novembre 2020) Ilè scoppiato nelle carceri italiane ma in pochi ne parlano: non si hanno notizie die detenute, è allarme. Il Capo del Dap (dipartimento amministrazione penitenziaria), Petralia, si dice preoccupato per gli operatori che lavorano nelle carceri e lancia loro un videomessaggio in cui augura il meglio a tutti quelli che lavorano dentro le mura. Fin qui tutto bene, giusto e doveroso anche perché, soprattutto gli agenti della penitenziaria, vivono come se dietro le sbarre ci fossero anche loro, con turni stressanti, personale carente a fronte di un sovraffollamento preoccupante di. Quella che manca è però la voce di chi dovrebbe sostenere anche i carcerati, che saranno pure gli ultimi per qualcuno, ma che stanno pagando ad altro prezzo gli errori di una ...

