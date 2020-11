Coronavirus, il bollettino di oggi 17 novembre: 32.191 nuovi positivi e 731 morti (Di martedì 17 novembre 2020) I ricoveri in terapia intensiva aumentati di 120 unità, quelli nei reparti ordinari sono 538 in più. Fatti 208.458 tamponi. (Articolo in aggiornamento) Leggi su repubblica (Di martedì 17 novembre 2020) I ricoveri in terapia intensiva aumentati di 120 unità, quelli nei reparti ordinari sono 538 in più. Fatti 208.458 tamponi. (Articolo in aggiornamento)

SkyTG24 : Covid Roma, positivo fugge da ospedale e ruba in market. DIRETTA - SkyTG24 : Covid Sicilia, 6.766 tamponi rapidi a studenti etnei: 352 positivi. DIRETTA - TgrVeneto : #Covid_19 #Veneto Il bollettino regionale di martedì 17 novembre: 100 morti in 24 ore. Il picco più alto di deces… - rep_genova : Coronavirus, il bollettino in Liguria: 685 nuovi casi su 5670 test [aggiornamento delle 17:12] - LPDScrivere : ++32.191 nuovi casi e 731 morti. Le cose stanno migliorando?++ #COVID19 #Covid_19 #covid #coronavirus #virus… -