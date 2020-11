Coronavirus, il bollettino delle ultime 24 ore. Piemonte e Lombardia verso la zona Arancione. Francia, picco superato, ripreso il controllo – LIVE (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 23.15 – Sanità in Calabria, Strada: “Accordo Emergency-Protezione Civile” Gino Strada22.30 – Speranza: “Vaccinazione su larga scala da primavera. I 21 parametri indispensabili per evitare il lockdown totale” Roberto Speranza20.10 – Vaccini, l’Ue firma gli accordi con Moderna e CureVac Ursula von der Leyen18.35 – Mattarella: “Il virus tende a dividerci. Serve leale collaborazione tra le istituzioni” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la partecipazione, in videoconferenza, alla sessione di apertura ... Leggi su newsmondo (Di mercoledì 18 novembre 2020) Allarmein Italia, lenotizie dal nostro Paese e dal mondo.notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 23.15 – Sanità in Calabria, Strada: “Accordo Emergency-Protezione Civile” Gino Strada22.30 – Speranza: “Vaccinazione su larga scala da primavera. I 21 parametri indispensabili per evitare il lockdown totale” Roberto Speranza20.10 – Vaccini, l’Ue firma gli accordi con Moderna e CureVac Ursula von der Leyen18.35 – Mattarella: “Il virus tende a dividerci. Serve leale collaborazione tra le istituzioni” Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella durante la partecipazione, in videoconferenza, alla sessione di apertura ...

